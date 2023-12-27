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Сегодня, 12:46

Агент Жиго рассказал, что часто разговаривает с Самуэлем о «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Мохамед Беншенафи заявил, что защитник Самуэль Жиго очень привязан к «Спартаку». Он не исключил возвращение игрока в Россию.

«Самуэль и его семья счастливы в Марселе, но мы не знаем, что может произойти в будущем. Жиго очень привязан к «Спартаку» и фанатам клуба. Мы с ним часто об этом разговариваем. Возможно, в один день он вернется, чтобы вновь выступать в составе «Спартака», — цитирует Беншенафи «РБ Спорт».

В этом сезоне Жиго провел в составе «Марселя» 17 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Футболист перешел из «Спартак» в «Марсель» летом прошлого года. С московским клубом француз становился обладателем Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhigo-chasto-razgovarivaem-s-samyue-lem-o-spartake/
Самюэль Жиго
ФК Марсель
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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