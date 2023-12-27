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Амарал прилетел в Москву и планирует посетить музей «Спартака»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в среду, 27 декабря, прилетел в Москву. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.

Бывший старший скаут «Бенфики» в рамках визита в российскую столицу планирует посетить музей московского клуба.

Томаш Амарал. В «Спартаке» новый спортивный директор — Амарал из «Бенфики». Что о нем известно

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики» 22 декабря. С сентября 2022 года пост спортивного директора занимал англичанин Пол Эшуорт, который теперь переходит на должность технического директора красно-белых.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Источник: Metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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