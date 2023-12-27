Амарал прилетел в Москву и планирует посетить музей «Спартака»
Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в среду, 27 декабря, прилетел в Москву. Об этом сообщает портал Metaratings.ru.
Бывший старший скаут «Бенфики» в рамках визита в российскую столицу планирует посетить музей московского клуба.
Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики» 22 декабря. С сентября 2022 года пост спортивного директора занимал англичанин Пол Эшуорт, который теперь переходит на должность технического директора красно-белых.
На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).
Источник: Metaratings.ru
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|2.03
|00:00
|
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Ассистенты
ЖК
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Ростов
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|1
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