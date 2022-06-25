Тарханов оценил переход Антона Зиньковского в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, что думает о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

Специалист считает, что у футболиста много хороших качеств и он сумел хорошо себя проявить в самарском клубе.

«У его хорошие перспективы в «Спартаке». Думаю, он надолго в клубе. Если за рубежом решит себя попробовать, то, конечно, из «Спартака» он сможет быстрее туда уйти.

Думаю, он однозначно будет игроком стартового состава. Лучше ли Зиньковский Бакаева? Они хорошие дриблеры, оба скоростные. Считаю, что Зиньковский будет равноценной заменой Бакаеву. Он в «Крыльях» себя хорошо проявил. В Самаре выстроена хорошая, но все равно не самая сильная игра для РПЛ, а он там выделялся. Это очень значимо», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

26-летний хавбек выступал за самарцев с января 2019 года, 23 июня российский футболист перешел в московский клуб. За "Крылья" команду Зиньковский провел 117 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу.