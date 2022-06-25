В «Динамо» рассказали, как изменится бюджет клуба на следующий сезон

Член совета директоров Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном сокращении бюджета клуба на следующий сезон.

«С бюджетом есть определенность, — сказал Гафин «СЭ». — Клуб финансируется за счет своих коммерческих доходов, которые включают в себя ряд источников. Мы полагаем, что на следующий сезон получим достаточно средств, чтобы в полной мере и достойно провести сезон. Не могу назвать цифры бюджета на данный момент. Как уже сказал, они зависят от наших коммерческих доходов. Но драматического сокращения бюджета не планируется».

В сезоне-2021/22 «Динамо» заняло третье место в чемпионате России с 53 очками в 30 матчах. Также бело-голубые дошли до финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли «Спартаку» (1:2).