В «Динамо» рассказали, как изменится бюджет клуба на следующий сезон
Член совета директоров Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном сокращении бюджета клуба на следующий сезон.
«С бюджетом есть определенность, — сказал Гафин «СЭ». — Клуб финансируется за счет своих коммерческих доходов, которые включают в себя ряд источников. Мы полагаем, что на следующий сезон получим достаточно средств, чтобы в полной мере и достойно провести сезон. Не могу назвать цифры бюджета на данный момент. Как уже сказал, они зависят от наших коммерческих доходов. Но драматического сокращения бюджета не планируется».
В сезоне-2021/22 «Динамо» заняло третье место в чемпионате России с 53 очками в 30 матчах. Также бело-голубые дошли до финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли «Спартаку» (1:2).
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|Сочи
|0
|0
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|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
|
16
|Оренбург
|0
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|0
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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