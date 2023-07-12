Генеральный директор «Зенита» Медведев: «Зачем нам Марио Фернандес? Увидите»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, зачем клуб из Санкт-Петербурга собирается подписать бывшего защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

— Зачем «Зениту» Марио Фернандес? — вопрос Медведеву.

— Увидите, — ответил гендиректор «Зенита».

Ранее Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».