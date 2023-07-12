Орещук не верит в возможный переход Захаряна в «Фейеноорд»
Бывший футболист и экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах между нидерландским «Фейеноордом» и бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
По информации «СЭ», «Фейеноорд» вступил в переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна.
На данный момент стороны далеки от согласования условий, так как руководство нидерландского клуба предлагает за футболиста порядка 8 миллионов евро. «Динамо» хочет выручить за Захаряна не меньше 15 миллионов евро.
«Я не верю, что «Фейеноорд» мог сделать предложение по Захаряну. 8 миллионов евро — маленькая сумма. Они Шиманьски не смогли купить. Аренда предусматривала опцию выкупа в 10 миллионов, и «Фейеноорд» не смог ей воспользоваться. Денег у клуба нет. О каком Захаряне мы говорим?» — сказал Орещук «СЭ».
Также Орещук ответил на вопрос о том, есть ли у Захаряна перспективы продолжения карьеры за границей.
«Сто процентов. Он может играть в любой стране. Захарян — очень сильный и качественный футболист», — добавил он.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.
(Валерия Яшвили)
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