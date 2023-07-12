В «Спартаке» высказались о переговорах по новому контракту Джикии
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию с продлением контракта защитника красно-белых Георгия Джикии.
«Мы рассчитываем на Георгия. Как тогда пройдут переговоры, то расскажем обо всем», — сказал Малышев.
Действующий контракт 29-летнего защитника со «Спартаком» истекает летом следующего года. В прошедшем сезоне Джикия провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.
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Урал – ЦСКА
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