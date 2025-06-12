В «Зените» опровергли информацию об интересе к бывшему игроку «МЮ» Фреду

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» новость об интересе петербургского клуба к полузащитнику «Фенербахче» Фреду.

— Турецкие СМИ пишут, что «Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Фредом и предложил за него 15 миллионов евро. Эта информация соответствует действительности?

— Не соответствует, — сказал Медведев «СЭ».

Фред перешел в «Фенербахче» из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. Полузащитник выступал в составе «красных дьяволов» с 2018 года.

Действующий контракт игрока с «Фенербахче» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего бразильца в 12 миллионов евро.