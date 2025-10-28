Российские комментаторы могут озвучить аудиокниги для молодых футболистов

Председатель Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов в разговоре с «СЭ» высказался об идеи перечня книг для футболистов.

«В ответ на инициативу Дегтярева о чтении книг, я предложил, чтобы лучшие комментаторы страны озвучили художественные произведения. Чтобы сделали аудиокниги. Эта идея ему очень понравилась», — сказал Ефимов «СЭ».

25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.