Гершкович — о назначении Деограсии в «Оренбург»: «Это плевок в сторону российских специалистов»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение испанца Давида Деограсии главным тренером «Оренбургом».

«Меня это возмутило. А кто это такой? Работал с детьми в академии. Я не понимаю, почему мы даем возможность иностранным специалистам получать тренерскую практику. Хотя у нас столько тренеров, которые могли бы поработать: перспективных и молодых или опытных. Не понимаю, почему «Оренбург» с таким упорством обращает внимание на иностранцев. Это просто плевок в сторону российских специалистов», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.