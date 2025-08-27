Бубнов: «Талалаев? Дайте Юрану «Спартак» — и увидите результат»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент Шоу» сравнил Андрея Талалаева и Сергея Юрана. По мнению Бубнова, именно Юран доказал свою состоятельность как тренер.

«Я считаю, что Юран сильнее Талалаева. Он постоянно вытаскивал команды из кризиса, спасал их в самых тяжелых ситуациях. А какие достижения у Талалаева в РПЛ? Дайте Юрану московский «Спартак» — и посмотрите, что будет», — заявил Бубнов.

Ведущий Нобель Арустамян не согласился с этой позицией, отметив, что выбор очевиден в пользу Талалаева: «Если бы я выбирал, кому доверить «Спартак», между Юраном и Талалаевым, я бы выбрал Талалаева».

У Бубнова и Талалаева не в первый раз разгорается конфликт. В начале мая они поругались в прямом эфире «Коммент Шоу».

«Балтика» после 6 туров в РПЛ набрала 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева пока не проигрывала в этом сезоне в чемпионате России.