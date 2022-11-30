Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

В «Зените» не исключили проведение спаррингов с европейскими командами вместо турнира в Абу-Даби

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» рассказал, с кем клуб проведет предсезонные спарринги вместо товарищеского турнира в Абу-Даби.

«У нас уже достаточный выбор команд для спарринга. Есть ли среди них европейские команды? Скоро узнаете», — сказал Медведев «СЭ».

СМИ сообщали, что «Зенит» отказался от участия в товарищеском зимнем турнире в Абу-Даби для того, чтобы сыграть с соперниками из Европы и Ближнего Востока.

Также в петербуржской команде сообщили о проведении товарищеского матча с иранским «Сепаханом» 3 февраля 2023 года.

Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
7
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?
Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Краснодар» не заинтересован в подписании защитника «Куябы» Жоакима
Защитник «Локомотива» Кузьмичев: «В 2023 году мы будем радовать своих болельщиков»
«Зенит» отказался от участия в товарищеском турнире ради встреч с клубами из Европы
Семак о трансферах «Зенита»: «Шансы, что кто-то придет, есть, но они небольшие»
Семак о драке «Зенита» и «Спартака»: «До сих пор не понимаю, почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса»
Смородская: «Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Урале» не приняли решения по выкупу полузащитника «Спартака» Сунгатулина

Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер до сих пор остается в Москве
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости