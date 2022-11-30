В «Зените» не исключили проведение спаррингов с европейскими командами вместо турнира в Абу-Даби

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» рассказал, с кем клуб проведет предсезонные спарринги вместо товарищеского турнира в Абу-Даби.

«У нас уже достаточный выбор команд для спарринга. Есть ли среди них европейские команды? Скоро узнаете», — сказал Медведев «СЭ».

СМИ сообщали, что «Зенит» отказался от участия в товарищеском зимнем турнире в Абу-Даби для того, чтобы сыграть с соперниками из Европы и Ближнего Востока.

Также в петербуржской команде сообщили о проведении товарищеского матча с иранским «Сепаханом» 3 февраля 2023 года.