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Сегодня, 17:15

Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер до сих пор остается в Москве

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Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы Марвина Комппера, рассказал, что бывший тренер «Локомотива» по-прежнему остается в Москве.

Немецкий специалист был отстранен от работы с основной командой в начале сентября. Однако по финансовым соображениям клуб не стал расторгать контракт с тренером. Все это время Комппер числился в клубе, вероятно, выполняя какие-то функции и продолжая получать зарплату по контракту.

«Все так и есть, Марвин Комппер до сих пор остается в Москве», — цитирует «РБ Спорт» Дурна.

Отметим, что Комппер был приглашен в «Локомотив» при участии спортивного директора Томаса Цорна, который уже покинул клуб.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Марвин Комппер
ФК Локомотив (Москва)
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