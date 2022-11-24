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Сегодня, 13:31

Глебов рассказал, какое качество он хотел бы перенять у Карпина

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, какое качество он хотел бы позаимствовать у главного тренера ростовчан и национальной команды Валерия Карпина.

«Однозначно пофигизм, в том смысле, что он умеет закрывать глаза на ненужное. Меня иногда бесит: команда выигрывает — все красавцы, проигрывает — сразу тот плохой, этот плохой. Если честно, завожусь от разных комментариев. А Георгич умеет абстрагироваться», — цитирует 23-летнего хавбека Sport24.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года, футболист является капитаном команды. Также он принял участие в 4 матчах сборной России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-glebov-kakoye-kachestvo-khotelby-perenyat-u-karpina-pofigizm-umeyet-zakryvat-glaza-na-nenuzhnoye

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
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Гана

Обе забьют - да

27%

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ТБ 2.5

25%

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Бразилия
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2.40

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18%

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Германия 1
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Ф1(-1.5)

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Валерий Карпин
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Сборная России по футболу
ФК Ростов
Данил Глебов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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