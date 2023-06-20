Жена Карпина рассказала, что главный тренер «Ростова» не любит в Москве

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала, почему ее муж не любит Москву.

Один из подписчиков задал вопрос Дарье в соцсетях: «ВГК (Валерий Георгиевич Карпин. — Прим. «СЭ») любит Москву?»

«Не любит пробки», — ответила Карпина.

Пара поженилась в июне 2017 года, у них есть две дочери. Карпин работал в московском «Спартаке» с 2009 по 2014 год.