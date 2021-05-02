В УК «Динамо» опровергли слухи о переговорах с «Аланией» по поводу выступлений на «ВТБ Арене»

Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский прокомментировал информацию о том, что «Алания» ведет переговоры о выступлении на «ВТБ Арене».

«Мы никогда не вели переговоры с ФК «Алания» и не обсуждали возможность проведения их домашних игр на «ВТБ Арене».

Призываю Вас не доверять источникам с непроверенной информацией, стремящихся с помощью эмоций болельщиков увеличить количество подписчиков.

Со своей стороны желаю ФК «Алания» удачного завершения сезона и решения всех административных вопросов», — написал Лунтовский в Instagram.

Ранее, 2 мая, Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что в случае выхода в РПЛ вполне вероятно, что владикавказская команда будет проводить свои матчи в Москве.