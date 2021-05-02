В УК «Динамо» опровергли слухи о переговорах с «Аланией» по поводу выступлений на «ВТБ Арене»
Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский прокомментировал информацию о том, что «Алания» ведет переговоры о выступлении на «ВТБ Арене».
«Мы никогда не вели переговоры с ФК «Алания» и не обсуждали возможность проведения их домашних игр на «ВТБ Арене».
Призываю Вас не доверять источникам с непроверенной информацией, стремящихся с помощью эмоций болельщиков увеличить количество подписчиков.
Со своей стороны желаю ФК «Алания» удачного завершения сезона и решения всех административных вопросов», — написал Лунтовский в Instagram.
Ранее, 2 мая, Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что в случае выхода в РПЛ вполне вероятно, что владикавказская команда будет проводить свои матчи в Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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