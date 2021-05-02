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Матвеев рассказал о состоянии травмированных игроков «Урала»

16:32
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после поражения в гостевом матче 28-го тура Тинькофф РПЛ от «Химок» (0:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.

— В команде по-прежнему есть проблемы с травмами. Можете рассказать о состоянии здоровья Панюкова, Емельянова, Калинина?

— У Панюкова небольшое повреждение. Емельянов продолжает лечиться. Калинин к понедельнику планируется начать работу в общей группе. Вполне возможно появление Игоря и Эль-Кабира в последних матчах.

«Химки» в 28 матчах набрали 44 балла и расположились на 8-м месте, у «Динамо» — на два больше очка, у ЦСКА — на три. «Урал» с 31 баллом — на 12-й строчке.

(Екатерина Звенигородская)

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