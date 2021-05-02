Матвеев рассказал о состоянии травмированных игроков «Урала»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после поражения в гостевом матче 28-го тура Тинькофф РПЛ от «Химок» (0:1) рассказал о состоянии травмированных игроков.
— В команде по-прежнему есть проблемы с травмами. Можете рассказать о состоянии здоровья Панюкова, Емельянова, Калинина?
— У Панюкова небольшое повреждение. Емельянов продолжает лечиться. Калинин к понедельнику планируется начать работу в общей группе. Вполне возможно появление Игоря и Эль-Кабира в последних матчах.
«Химки» в 28 матчах набрали 44 балла и расположились на 8-м месте, у «Динамо» — на два больше очка, у ЦСКА — на три. «Урал» с 31 баллом — на 12-й строчке.
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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