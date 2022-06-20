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Нападающий Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «3+1»

Иван Шитик
Корреспондент
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В ближайшее время «Зенит» закроет сделку по трансферу нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, утверждает «РБ Спорт».

25-летний колумбиец подпишет контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления на еще один сезон, то есть по схеме «3+1».

Действующий контракт игрока с сочинским клубом рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления еще на год.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kass-erra-podpishet-kontrakt-s-zenitom-po-sheme-3-1/
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Сочи
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3
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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