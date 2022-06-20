Нападающий Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «3+1»

В ближайшее время «Зенит» закроет сделку по трансферу нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, утверждает «РБ Спорт».

25-летний колумбиец подпишет контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления на еще один сезон, то есть по схеме «3+1».

Действующий контракт игрока с сочинским клубом рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления еще на год.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.