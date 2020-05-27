В «Уфе» подтвердили факт интереса со стороны зарубежных инвесторов

Руководство «Уфы» ведет переговоры с австрийскими и арабскими компаниями об их вхождении в акционерный капитал клуба, сообщил председатель попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов.

— Действительно, ФК «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний, — приводит «Правда ПФО» слова Мурзагулова. — Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Республики Башкортостан. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно. У нас есть четкие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определенные компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в «Уфу» могут прийти иностранные инвесторы — речь о владельцах «Ман Сити» или «Зальцбурга».