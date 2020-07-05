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В Уфе не назначен пенальти. У двух судей ФИФА возникли разногласия

5 июля 2020, 18:47
«Уфа» — «Урал». «Уфа» — «Урал». «Уфа» — «Урал». «Уфа» — «Урал». «Уфа» — «Урал».
«Уфа» — «Урал».
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На 3-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Урал» (1:1) арбитр Сергей Лапочкин не назначил пенальти в ворота гостей после падения Вячеслава Кротова, с чем не согласился видеоарбитр Виталий Мешков.

"Уфа" - "Урал".
«Уфа» — «Урал».

После изучения видеоповторов ВАР предложил судье посмотреть видеозапись эпизода на мониторе. Лапочкин сделал это — и оставил свое решение в силе.

"Уфа" - "Урал".
«Уфа» — «Урал».

Возможно, один судья ФИФА (Мешков) увидел фол в действиях Юрия Бавина — удар соперника по пятке, что в итоге привело к падению Кротова.

"Уфа" - "Урал".
«Уфа» — «Урал».

И потому решил, что его коллега совершил очевидную и явную ошибку, требующую вмешательства ВАР.

"Уфа" - "Урал".
«Уфа» — «Урал».

Но другой рефери ФИФА (Лапочкин) трактовал момент иначе, не определив нарушение правил со стороны игрока «Урала». (Александр Бобров)

Уфа — Урал

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