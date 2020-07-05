В Уфе не назначен пенальти. У двух судей ФИФА возникли разногласия
На 3-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Урал» (1:1) арбитр Сергей Лапочкин не назначил пенальти в ворота гостей после падения Вячеслава Кротова, с чем не согласился видеоарбитр Виталий Мешков.
После изучения видеоповторов ВАР предложил судье посмотреть видеозапись эпизода на мониторе. Лапочкин сделал это — и оставил свое решение в силе.
Возможно, один судья ФИФА (Мешков) увидел фол в действиях Юрия Бавина — удар соперника по пятке, что в итоге привело к падению Кротова.
И потому решил, что его коллега совершил очевидную и явную ошибку, требующую вмешательства ВАР.
Но другой рефери ФИФА (Лапочкин) трактовал момент иначе, не определив нарушение правил со стороны игрока «Урала». (Александр Бобров)