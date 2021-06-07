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Спортивный директор «Рубина» опроверг новость об интересе к Бичахячну

13:56
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В разговоре с «СЭ» спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию об интересе к армянскому игроку Вагану Бичахячну.

«Мы им не интересуемся. Информация не соответсвует действительности», — сказал Яровинский.

7 июня эту информацию дал «Чемпионат». В прошлом сезоне 21-летний Бичахячан забил 11 мячей в 28 встречах чемпионата Словакии за «Жилину».

(Владислав Зимагулов)

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