Спортивный директор «Рубина» опроверг новость об интересе к Бичахячну

В разговоре с «СЭ» спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский опроверг информацию об интересе к армянскому игроку Вагану Бичахячну.

«Мы им не интересуемся. Информация не соответсвует действительности», — сказал Яровинский.

7 июня эту информацию дал «Чемпионат». В прошлом сезоне 21-летний Бичахячан забил 11 мячей в 28 встречах чемпионата Словакии за «Жилину».

(Владислав Зимагулов)