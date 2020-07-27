В тройке Глушакова один спартаковец и нет Дзюбы

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков включил одного футболиста «Спартака» в тройку лучших футболистов сезона. Им стал голкипер красно-белых — Александр Максименко.

Глушаков поставил на первое место форварда «Арсенала» Евгения Луценко, на второе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, на третье — вратаря «Спартака».

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»