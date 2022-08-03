В «Торпедо» рассказали о подготовке Кутепова к матчу с «Химками»

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении футболистов черно-белых Ильи Кутепова и Алексея Шумских.

«Со вторника наша команда начала подготовку к домашнему матчу 4-го тура против «Химок» на одном из естественных полей в «Лужниках». Из радостных новостей — возвращение в общую группу защитника Ильи Кутепова. Центральный защитник Алексей Шумских приступил к пробежкам после повреждения, полученного в игре 2-го тура с «Динамо», — сказал Ганичев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кутепов пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

Матч «Торпедо» — «Химки» состоится 7 августа в Химках.