Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кто может составить конкуренцию петербургскому клубу.

«Думаю, что не стоит судить по трем матчам о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, все матчи были разными. Но если судить по игре и настрою, то это ЦСКА и «Спартак». Думаю, что эти две команды могу составить реальную конкуренцию команде Семака. Федотов уже нашел подход к своим футболистам, плюс они ждут усиления. Они точно прибавят. Уровень игроков «Спартак» позволяет бороться им за первое место. Матч за Суперкубок нельзя брать в расчет, «Спартак» будет другим в РПЛ», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Спартак» и ЦСКА располагается следом.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Ахматом», матч состоится 6 августа.