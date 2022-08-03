Агент Монтеса рассказал, когда завершатся переговоры между «Динамо» и «Монтерреем»

Агент Анхель Родригес, представляющий интересы защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном переходе игрока в «Динамо».

«Монтеррей» и «Динамо» находятся в стадии переговоров. У Монтеса контракт с клубом из Мексики. Если «Монтеррей» согласится, Монтес поедет в Москву. Но все, что я могу сказать — клубы сейчас общаются. Есть ли дедлайн? Это хороший вопрос. Клубы все еще ведут переговоры. Но на мой взгляд, в течение нескольких дней все будет решено. Ждать осталось недолго», — сказал Родригес «СЭ».

Ранее Extremo Deportivo сообщило, что «Динамо» заплатит за 25-летнего мексиканского футболиста 7 миллионов евро плюс 3 миллиона — бонусы. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

Центральный защитник с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.