Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, работающий генеральным менеджером клуба «Динамо» (Нови-Сад) рассказал «СЭ» о своем отношении к стилю управления московской командой Леонида Федуна.

— После долгого времени команда стала чемпионом. Построили прекрасный стадион, базу. Все должны поблагодарить Федуна за то, что он сделал. Однако другие моменты неоднозначны. Это и расставание с тренерами, которые много хорошего сделали. И с футболистами — не всегда оно красивое. Часто ошибки в трансферной политике. «Спартак» в этом плане страдает сильнее всего. Не знаю, как будет при новом гендиректоре. Но в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности. Леонид Федун не нашел своего Галлиани, которому можно было бы полностью довериться. Если бы был такой менеджер, «Спартак» чаще выигрывал бы призы, — сказал Чернышов.

— Почему у Федуна не получается найти такого менеджера?

— Человек, который построил такой бизнес, хорошо разбирается в людях, в подборе кадров. Наверняка люди рассказывают правильные вещи, однако, получая одобрение, начинают работать не только на благо «Спартака», но и на себя. Все ведь проверяется деньгами. И многие этого испытания не выдерживают. На начальном этапе все говорится и делается правильно, но потом что-то меняется. (Дмитрий Зимин)

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