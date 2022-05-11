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Сегодня, 18:43

В «Спартаке» заявили о полном доверии к Паоло Ваноли

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе полностью доверяют нынешнему главному тренеру команды Паоло Ваноли.

«Нагнетают. У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются. Благодарны Паоло, что в сложной ситуации он остался с клубом, не бросил, как другие тренеры это сделали. Спасибо ему, что работает с командой. Главное, чтобы был результат.
Никаких решений по бюджету не было принято. Понимаю ваши предположения, учитывая ситуацию в мире, можно предположить, что бюджет команд претерпит изменения. Что касается официальных решений, их не было принято. Деньги от УЕФА за участие в Лиге Европы должны были прийти, уточню у наших финансистов. Они были где-то близко к Москве», — сказал Зеленов.

Ваноли возглавляет «Спартак» с декабря 2021 года. Под руководством 49-летнего итальянца красно-белые одержали 6 побед, потерпели 4 поражения и дважды сыграли вничью.

Сегодня, 11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Победитель матча встретится в финале с московским «Динамо».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Паоло Ваноли
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  • shpasic

    после слов от Федуна о полном доверии обычно следует отставка.

    11.05.2022

    • В «Спартаке» заявили, что уважают решение фанатов бойкотировать игры в знак протеста против Fan ID
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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
    2
    		 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
    3
    		 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
    4
    		 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
    5
    		 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
    6
    		 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
    7
    		 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
    8
    		 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
    9
    		 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
    10
    		 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
    11
    		 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
    12
    		 Химки 28 6 11 11 31-44 29
    13
    		 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
    14
    		 Урал 28 6 9 13 22-34 27
    15
    		 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
    16
    		 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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    13.05 19:00
    Сочи – Н. Новгород
    		 - : -
    14.05 14:00
    Уфа – Арсенал
    		 - : -
    14.05 16:30
    Локомотив – Динамо
    		 - : -
    14.05 16:30
    Ростов – Химки
    		 - : -
    14.05 19:00
    Ахмат – Кр. Советов
    		 - : -
    15.05 14:00
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    15.05 16:30
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    Г
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    		 18
    Дмитрий Полоз

    Дмитрий Полоз

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    		 13
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    		 11
    П
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    Антон Зиньковский

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    Далер Кузяев

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    Зенит

    		 7
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    Реми Кабелла

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    		 6
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