В «Спартаке» заявили о полном доверии к Паоло Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что в клубе полностью доверяют нынешнему главному тренеру команды Паоло Ваноли.

«Нагнетают. У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются. Благодарны Паоло, что в сложной ситуации он остался с клубом, не бросил, как другие тренеры это сделали. Спасибо ему, что работает с командой. Главное, чтобы был результат.

Никаких решений по бюджету не было принято. Понимаю ваши предположения, учитывая ситуацию в мире, можно предположить, что бюджет команд претерпит изменения. Что касается официальных решений, их не было принято. Деньги от УЕФА за участие в Лиге Европы должны были прийти, уточню у наших финансистов. Они были где-то близко к Москве», — сказал Зеленов.

Ваноли возглавляет «Спартак» с декабря 2021 года. Под руководством 49-летнего итальянца красно-белые одержали 6 побед, потерпели 4 поражения и дважды сыграли вничью.

Сегодня, 11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Победитель матча встретится в финале с московским «Динамо».