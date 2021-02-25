В «Спартаке» заявили, что у клуба есть план на разгрузку состава в связи с ФФП
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», что у клуба есть план на разгрузку состава.
— Трансфер Промеса состоялся. Нет ли проблем с ФФП, учитывая, что и позапрошлым летом была глобальная трансферная кампания?
— С ФФП всегда тяжело. Особенно русским клубам. Чем клуб меньше, тем ему тяжелее... Тем не менее у нас есть время в летнее трансферное окно выровнять ситуацию. Мы разговаривали со спортивным директором и акционерами по поводу планов на летнее трансферное окно, и у нас есть планы на разгрузку.
— Является ли Зелимхан Бакаев частью этой разгрузки?
— В разгрузку он не стоит. Он действительно хороший и профессиональный игрок. Сейчас есть сложности с игровым временем и восстановлением после болезни, но он сегодня или вчера разговаривал с главным тренером, который на него рассчитывает. Значит, есть интерес. Выиграет конкуренцию — в ближайшее время получит игровое время.
«Спартак» занимает третье место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 35 очков в 19 матчах.
(Артем Калинин)
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