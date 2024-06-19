Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Химки»

Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в «Химки».

В среду, 19 июня 37-летний россиянин прошел медицинское обследование в «Лужниках», где в этот же день проходит медосмотр у футболистов подмосковной команды.

— Как прошел медосмотр?

— Медосмотр прошел нормально.

— Вы все-таки в возрасте уже.

— В каком возрасте? Я молодой еще. Я вам надоел? Буду играть.

— Переходите в «Химки»?

— Почему в «Химки»? Это вы берете откуда-то информацию. Я просто пришел проверить здоровье.

— Когда определитесь с новым клубом?

— Думаю, что скоро.

— Просто сборы уже начинаются.

— Мне это мешало когда-нибудь? Я тренируюсь по 2 раза в день сам. Мне это не мешает.

Глушаков является свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Хавбек выступал за «Химки» с октября 2020 года по февраль 2023 года. 17 июня «СЭ» сообщал, что футболист близок к тому, чтобы вернуться в команду.