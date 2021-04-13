В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу осуждения расизма и дискриминации

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что московский клуб осуждает любые формы расизма и ведет борьбу по искоренению любых дискриминационных действий.

Ранее офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что КДК рассмотрит скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» Гилерме. По словам главы департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова, Гилерме провоцировал болельщиков, показывая им неприличные жесты. Клуб предъявит видеодоказательства КДК.

Позже в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали эту на ситуацию.

«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведёт постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было. В то же время мы надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче «Локомотив» — «Спартак», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

«Локо» набрал 46 очков и занимает третье место, отставая от идущего вторым «Спартака» лишь на одно очко.