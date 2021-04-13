Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Баринов поблагодарил болельщиков за поддержку

08:50
Теги:

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в своем Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со «Спартаком» (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Есть победа в дерби. Спасибо команде за самоотдачу, а болельщикам — за огненную поддержку. Мы все ближе к цели», — написал Баринов.

«Локо» выиграл шестой матч подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место, отставая теперь от идущего вторым «Спартака» лишь на одно очко.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8842
Все опросы
Судейство повлияло на результат матча «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд