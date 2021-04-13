Полузащитник «Локомотива» Баринов поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов в своем Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со «Спартаком» (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Есть победа в дерби. Спасибо команде за самоотдачу, а болельщикам — за огненную поддержку. Мы все ближе к цели», — написал Баринов.

«Локо» выиграл шестой матч подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место, отставая теперь от идущего вторым «Спартака» лишь на одно очко.