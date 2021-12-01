В «Спартаке» сообщили об увеличении квоты допуска зрителей до 70%

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости стадиона.

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших.

Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил", — сказал Зеленов.

Ранее власти Москвы установили квоту посещаемости матчей Тинькофф чемпионата России по футболу до конца года в 30%.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками. 4 декабря красно-белые на своем поле сыграют против «Ахмата» в 17-м туре чемпионата России.