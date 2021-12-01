В «Спартаке» сообщили об увеличении квоты допуска зрителей до 70%
18:38
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости стадиона.
«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших.
Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил", — сказал Зеленов.
Ранее власти Москвы установили квоту посещаемости матчей Тинькофф чемпионата России по футболу до конца года в 30%.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками. 4 декабря красно-белые на своем поле сыграют против «Ахмата» в 17-м туре чемпионата России.
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