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В «Спартаке» сообщили об увеличении квоты допуска зрителей до 70%

18:38
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости стадиона.

«Роспотребнадзор согласовал увеличение квоты допуска зрителей до 70% от общей вместимости при наличии QR-кодов вакцинированных или переболевших.

Обращаем ваше внимание, что Роспотребнадзор будет внимательно следить за соблюдением всех правил", — сказал Зеленов.

Ранее власти Москвы установили квоту посещаемости матчей Тинькофф чемпионата России по футболу до конца года в 30%.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками. 4 декабря красно-белые на своем поле сыграют против «Ахмата» в 17-м туре чемпионата России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

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Артем Калинин все материалы автора

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