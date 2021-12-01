Главным арбитром матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Урал» стал Кирилл Левников, сообщает официальный Telegram-канал РФС.

«Крылья Советов» и ЦСКА рассудит Владимир Москалев. Виталий Мешков будет работать на матче «Спартак» — «Ахмат». Игру «Зенита» и «Ростова» будет судить Ярослав Матюнин.

Владислав Безбородов — главный арбитр матча «Динамо» — «Уфа». Сергей Карасев будет работать на матче «Сочи» — «Краснодар».

17-й тур чемпионата России пройжет с 3 по 5 декабря. На трех матчах будут работать по два ассистента ВАР.

3 декабря (пятница)

«Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Алексей Воронцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Турбин; AVAR-1 — Екатерина Курочкина; AVAR-2 — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.

4 декабря (суббота)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артем Любимов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Зуев.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалёв; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Алексей Сухой; AVAR-1 — Алексей Лунёв; AVAR-2 — Адлан Хатуев; инспектор — Геннадий Куличенков.

5 декабря (воскресенье)

«Химки» — «Арсенал»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Алексей Ширяев; резервный судья — Артём Соколов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Нижний Новгород» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR-1 — Дмитрий Чельцов; AVAR-2 — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Сергей Французов.