Кавазашвили сравнил потенциального новичка «Спартака» Безушкова с Кофрие

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном трансфере 24-летнего немецкого полузащитника «Ян Регенсбурга» Макса Безушкова.

«Немецкий клуб второй лиги и команды второй лиги у нас очень отличаются друг от друга, поэтому говорить о том, нужен ли «Спартаку» тот или иной футболист, нужно без контекста того, где он играет, — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Мы много говорили, что Кофрие пришел из середняка бельгийской лиги в лидирующую команду российского чемпионата. Но при этом он выровнял игру команды в защите, с партнерами нашел понимание, выдерживает линию вне игры, что много раз не делал Рассказов».

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался о трансферной политике «Спартака».

«Раньше футболисты, переходившие в «Спартак» при СССР, легко входил в командную игру. Это говорит о том, что тогда брали футболиста непосредственно под команду. А теперь «Спартак» ищет игроков где-то что-то, которого мы считаем, что, возможно, он нам подойдет. Так ставить вопрос нельзя. Надо искать футболистов, которые по стилю игры не подойдут «Динамо», «Локомотиву», а «Спартаку» подойдут», — добавил Кавазашвили.

Безушков выступает за «Ян Регенсбург» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 16 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника действует до июня 2022 года. По данным интернет-портала Transfermarket, трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.