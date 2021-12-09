Силкин пожелал Захаряну выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на победу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка», которую вручают лучшему молодому футболисту Тинькофф РПЛ по итогам года.

«Захарян победил заслуженно — он отметился в первой сборной, поэтому у него было преимущество перед остальными номинантами. Результативность Агаларова — в «Уфе», а Арсен заиграл в национальной команде. Я до объявления результатов говорил, что он заслуживает первого места. Главное, чтобы у него голова не закружилась. Важно, чтобы он воспринимал это нормально. Есть очень много спортсменов, которые теряются, звездная болезнь начинает кружить голову, и потом они не могут собраться. Самое главное, чтобы Захарян продолжал делать то, что он неплохо делает. Для того чтобы расти, нужно проявлять себя и в клубе, и в сборной.

Какой потолок Захаряна? Не знаю. Он индивидуально сильный футболист. Если он свои качества будет развивать, понятно, что на него будет спрос. Взять, к примеру, Андрея Шевченко — молодого украинского парня, который подавал надежды и вырос в отличного футболиста, признавался лучшим футболистом мира. В перспективе желаю Арсену получить «Золотой мяч», — приводит ТАСС слова Силкина.

Захарян получил 445 баллов по итогам голосования, в котором принимали участие руководители и тренеры клубов Тинькофф РПЛ, наставники юношеских сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организации, занимающиеся развитием футбола, и журналисты. Полузащитник «Динамо» опередил форварда «Уфы» Гамида Агаларова на 133 балла.