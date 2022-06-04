Суперфинал Кубка РПЛ планируется провести перед заключительным туром чемпионата и финалом Кубка России

Суперфинал Кубка РПЛ планируют провести перед матчами заключительного 30-го тура чемпионата России и финалом Бетсити — Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в рабочей группе проекта.

Сообщается, что Кубок РПЛ в случае утверждения проекта пройдет по системе с двойным выбыванием — на групповом этапе 16 команд будут разделены на четыре группы, после чего параллельно пройдут два турнира плей-офф.

Во второй части Кубка РПЛ в сетках победителей и проигравших планируется проведение плей-офф. На каждой из этих стадий проигравшие из верхней части сетки будут опускаться в нижнюю, а проигравшие в нижней — завершать выступление в турнире. Таким образом у команд из верхней части сетки, вылетевших в 1/4 или 1/2 финала, сохранится шанс попасть в суперфинал, в котором встретятся победители «плей-офф победителей» и «плей-офф проигравших».

Исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.