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В «Спартаке» рассказали об отношениях Мирзова с командой после ухода в аренду

18:15
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник Резиуан Мирзов находится в хороших отношениях с командой и тренерским штабом после ухода в аренду в «Химки».

«У Мирзова были и остаются прекрасные отношения с командой, персоналом и тренерским штабом. Спросите у любого. Как я уже говорил, ему не могли гарантировать постоянную игровую практику, поэтому решение об аренде устроило все стороны. Не надо искать подводных камней», — цитирует Зеленова ТАСС.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Мирзов уже выступал в «Химках» в аренде в сезоне-2020/21, в 19 матчах он забил 6 мячей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12333803

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Александр Кравченко все материалы автора

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