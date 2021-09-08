Слуцкий — о своей футбольной школе: «Проект все дороже, человеческий фактор»
18:20
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с журналистами на форуме «Россия-спортивная держава» рассказал подробности о проекте собственной футбольной академии со стадионом в Волгограде.
«Идея живет, проект развивается. Единственное все получается заметно дороже, чем изначально планировались. Мы уже на финишной стадии, манеж уже практически построили, идут сейчас внутренние работы. Вентиляция, кондиционированние, практически уложено поле», — сказал Слуцкий.
Отметим, что в 2019 году Леонид назвал руководство Волгоградского «Ротора» эгоистами, так как их исключили из состава местного клуба. Три дня назад руководитель футбольной школы «Ротора» на год условно был отстранен от футбола.
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