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Слуцкий — о своей футбольной школе: «Проект все дороже, человеческий фактор»

18:20
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с журналистами на форуме «Россия-спортивная держава» рассказал подробности о проекте собственной футбольной академии со стадионом в Волгограде. 

«Идея живет, проект развивается. Единственное все получается заметно дороже, чем изначально планировались. Мы уже на финишной стадии, манеж уже практически построили, идут сейчас внутренние работы. Вентиляция, кондиционированние, практически уложено поле», — сказал Слуцкий. 

Отметим, что в 2019 году Леонид назвал руководство Волгоградского «Ротора» эгоистами, так как их исключили из состава местного клуба. Три дня назад руководитель  футбольной школы «Ротора» на год условно был отстранен от футбола. 

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Рустам Имамов все материалы автора

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