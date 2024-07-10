Бабаев ответил на вопрос, ожидаются ли новые трансферы в ЦСКА этим летом
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, собирается ли клуб объявлять о новых трансферах в ближайшее время.
«Антон Миранчук? По Антону не было разговоров. Новые трансферы? Не скажут нет, но и не скажу да, потому что есть вероятность, что они будут, но пока не хочется предварительно говорить», — сказал Бабаев.
В летнее трансферное окно в ЦСКА перешли нападающие Артем Шуманский и Секу Койта, защитник Данил Круговой и полузащитник Рифат Жемалетдинов.
ЦСКА расположился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ минувшего сезона.
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|Динамо
|0
|0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
5
|Спартак
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
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|0
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13
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|0
|0
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|0
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|0
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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