В «Спартаке» рассказали, когда представят билетную программу на сезон-2023/24

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» рассказал, когда клуб планирует представить билетную программу на новый сезон.

— По срокам ориентируемся на середину июня. Повышать цены на общий сегмент не планируем. По некоторым категориям абонементов, наоборот, рассмотрим скидки, — сказал Мележиков.

Накануне Мележиков сообщил, что ряд ВИП-лож в новом сезоне подорожает. По словам гендиректора, это не означает желания повысить доход за счет самых обеспеченных болельщиков.

— Наш приоритет — не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом. У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона, — добавил функционер.

После 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.