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Сегодня, 19:39

Котов заявил, что Евсеев и весь «Факел» сделают все для продолжения победной серии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о победе воронежской команды в матче 27-го тура чемпионата России против «Пари НН» (1:0).

«После победы всегда у команды настроение хорошее. Ожидали такого результата от Евсеева? Давайте будем говорить о том, что Евсеев, команда и все те, кто причастен к этому, делали все для этого, чтобы так было. Мы все будем делать, чтобы продолжать нашу победную серию», — приводит слова Котова Metaratings.ru.

Победа стала для «Факела» третьей кряду и второй подряд под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева.

«Факел» после победы над «Пари НН» набрал 27 очков и переместился на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, покинув зону стыковых матчей, куда опустились «Крылья Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/kotov-evseev-i-ves-fakel-budut-delat-vsyo-chtoby-prodolzhat-nashu-pobednuyu-seriyu-251225/
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ФК Факел (Воронеж)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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