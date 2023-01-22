В «Спартаке» рассказали, когда новые футболисты присоединятся к команде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда новые футболисты присоединятся к команде.

— Когда новички присоединятся к команде?

— Очень скоро ждем новичков здесь в Дубае в расположении команды.

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.