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В «Спартаке» рассказали о характере травмы Промеса

22:00
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» рассчитывает на восстановление нападающего Квинси Промеса к матчу второго тура Тинькофф — РПЛ с «Крыльями Советов».

Нидерландский футболист получил повреждение во встрече стартового тура с «Рубином» (0:1) и был заменен на 70-й минуте.

«По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы. Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу», — сообщили в пресс-службе «Спартака» ТАСС.

Встреча второго тура между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится 30 июля в Самаре.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11983123

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Иван Шитик все материалы автора

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