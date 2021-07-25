В «Спартаке» рассказали о характере травмы Промеса

«Спартак» рассчитывает на восстановление нападающего Квинси Промеса к матчу второго тура Тинькофф — РПЛ с «Крыльями Советов».

Нидерландский футболист получил повреждение во встрече стартового тура с «Рубином» (0:1) и был заменен на 70-й минуте.

«По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы. Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу», — сообщили в пресс-службе «Спартака» ТАСС.

Встреча второго тура между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится 30 июля в Самаре.