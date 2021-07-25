В «Спартаке» рассказали о характере травмы Промеса
22:00
«Спартак» рассчитывает на восстановление нападающего Квинси Промеса к матчу второго тура Тинькофф — РПЛ с «Крыльями Советов».
Нидерландский футболист получил повреждение во встрече стартового тура с «Рубином» (0:1) и был заменен на 70-й минуте.
«По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы. Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу», — сообщили в пресс-службе «Спартака» ТАСС.
Встреча второго тура между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится 30 июля в Самаре.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
11
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю