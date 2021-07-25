ЦСКА — «Уфа»: почему Иванов не наказал армейцев пенальти?
21:56
На 85-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Уфа» арбитр Сергей Иванов поступил правильно, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том моменте в их штрафной площади в единоборстве с Виктором Васиным упал Гамид Агаларов.
Рефери верно не квалифицировал действия защитника красно-синих как нарушение правил и не указал на 11-метровую отметку. В такой ситуации видеоассистенты Артем Любимов и Тихон Калугин не могли вмешаться в работу судьи, даже если они были бы с ним не согласны.
Гол форварда армейцев Антона Заболотного принес ЦСКА победу над «Уфой» (1:0) в прошедшей встрече.
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