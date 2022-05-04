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Сегодня, 11:09

«Крылья Советов» намерены выкупить Матео Барача у «Сочи»

Роман Шишов
Корреспондент
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«Крылья Советов» планируют выкупить хорватского защитника Матео Барача у «Сочи», информирует «РБ Спорт». Сейчас футболист выступает за самарцев на правах аренды до конца сезона.

Как отмечается, тренерский штаб самарцев хочет сохранить защитника в составе на следующий сезон. В какую сумму обойдется 27-летний хорват самарскому клубу, пока неизвестно.

Барач выступает в России с июля 2021 года, перейдя из австрийского «Рапида» в «Сочи» свободным агентом.

За сочинский клуб он сыграл 14 матчей и в феврале 2022-го ушел в аренду в «Крылья». На данный момент на его счету четыре встречи за самарцев, в которых он забил один гол.

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