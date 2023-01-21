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Сегодня, 00:45

В «Спартаке» прокомментировали ход зимней трансферной кампании

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «СЭ» высказался о потенциальных новичках красно-белых.

— Различные источники уже подтвердили переход Дуарте и Тавареша в «Спартак». Как вы можете это прокомментировать?

— О любых трансферах на вход или на выход мы всегда сообщаем после того, как подписаны все документы, так как любое заявление от клуба — юридический документ. Как только все будет подписано, мы об этом обязательно объявим. Мы очень ждем новичков, спортивный блок работает, скоро будут новости.

— Какая ситуация у «Спартака» с Николаем Рассказовым? Оформлен ли его переход в «Крылья Советов»?

— Мы говорили, что Миха Мевля и Николай Рассказов с высокой долей вероятности найдут новые команды. Мы благодарны обоим. Николай — спартаковец, ему особые слова благодарности. Пожелаем ему удачи там, где он продолжит свою карьеру. Где бы это ни было. Мне кажется, что правильнее, если тот клуб, в котором Николай продолжит карьеру, сам красиво его представит. Хотя не секрет, что Рассказов сейчас работает с «Крыльями».

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

Томаш Тавариш. «Мы очень ждем новичков, скоро будут новости». В «Спартаке» анонсировали переход Дуарте и Тавареша

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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