В «Спартаке» прокомментировали ход зимней трансферной кампании

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «СЭ» высказался о потенциальных новичках красно-белых.

— Различные источники уже подтвердили переход Дуарте и Тавареша в «Спартак». Как вы можете это прокомментировать?

— О любых трансферах на вход или на выход мы всегда сообщаем после того, как подписаны все документы, так как любое заявление от клуба — юридический документ. Как только все будет подписано, мы об этом обязательно объявим. Мы очень ждем новичков, спортивный блок работает, скоро будут новости.

— Какая ситуация у «Спартака» с Николаем Рассказовым? Оформлен ли его переход в «Крылья Советов»?

— Мы говорили, что Миха Мевля и Николай Рассказов с высокой долей вероятности найдут новые команды. Мы благодарны обоим. Николай — спартаковец, ему особые слова благодарности. Пожелаем ему удачи там, где он продолжит свою карьеру. Где бы это ни было. Мне кажется, что правильнее, если тот клуб, в котором Николай продолжит карьеру, сам красиво его представит. Хотя не секрет, что Рассказов сейчас работает с «Крыльями».

Пресс-служба «Серро Портеньо» 13 января объявила о переходе 22-летнего защитника и капитана команды Алексиса Дуарте в «Спартак».

Также португальские СМИ сообщили о скором завершении сделки по переходу 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.