В «Спартаке» ожидают возвращения футболистов из сборных к 22 ноября

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ», когда футболисты команды, вызванные в национальные сборные, вернутся в расположение клуба.

В сборные своих стран из «Спартака» были вызваны Тео Бонгонда (ДР Конго), Кристофер Мартинс (Люксембург), Даниил Хлусевич, Даниил Пруцев и Александр Соболев (все — Россия).

«Все сборники к 21-22 ноября вернутся в расположение команды», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале FONBET Кубка России московский клуб встретится с «Оренбургом».