«Локомотив» близок к подписанию защитника «Урала» Адамова

Защитник «Урала» Арсен Адамов может стать игроком «Локомотива», утверждает «Чемпионат». По информации источника, 22-летний российский футболист готов к переходу в московский клуб.

В ближайшее время «Урал» и «Локомотив» могут договориться о трансфере Адамова.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

Портал Transfermarkt оценивает Адамова в 500 тысяч евро. Его контракт с командой из Екатеринбурга действует до конца июня 2023 года.