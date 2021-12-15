«Локомотив» близок к подписанию защитника «Урала» Адамова
20:46
Защитник «Урала» Арсен Адамов может стать игроком «Локомотива», утверждает «Чемпионат». По информации источника, 22-летний российский футболист готов к переходу в московский клуб.
В ближайшее время «Урал» и «Локомотив» могут договориться о трансфере Адамова.
В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.
Портал Transfermarkt оценивает Адамова в 500 тысяч евро. Его контракт с командой из Екатеринбурга действует до конца июня 2023 года.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4546621-zaschitnik-urala-adamov-blizok-k-perehodu-v-lokomotiv.html
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю