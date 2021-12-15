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«Локомотив» близок к подписанию защитника «Урала» Адамова

20:46
Арсен Адамов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Адамов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Урала» Арсен Адамов может стать игроком «Локомотива», утверждает «Чемпионат». По информации источника, 22-летний российский футболист готов к переходу в московский клуб.

В ближайшее время «Урал» и «Локомотив» могут договориться о трансфере Адамова.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

Портал Transfermarkt оценивает Адамова в 500 тысяч евро. Его контракт с командой из Екатеринбурга действует до конца июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4546621-zaschitnik-urala-adamov-blizok-k-perehodu-v-lokomotiv.html

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