Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на ответ генерального директора «Зенита» Александра Медведева спортивному директору красно-белых Луке Каттани.

«Слова Медведева? Это чисто журналистская история. Каттани пошутил, что не знает «Зенит», а в Санкт-Петербурге слишком серьезно отнеслись к этому. Видимо, она задела господ из северной столицы. Кто выиграл в этом баттле? Конечно, «Спартак», — сказал Зеленов.

Ранее Каттани в выпуске «Комент Шоу» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».

Медведев, отвечая на слова Каттани, напомнил, что «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в первом круге нынешнего сезона.