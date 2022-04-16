В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Промеса в матче против «Рубина»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об отсутствии Квинси Промеса в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Квинси все еще восстанавливается. Это последствия того матча с «Локомотивом» на снегу», — рассказал Зеленов «СЭ».

Промес также пропустил матч предыдущего тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Встреча с «Рубином» состоится 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.